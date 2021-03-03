В Орле спасатели посоревновались в мастерстве с кадетами-школьниками. В день гражданской обороны пожарные устроили для подрастающей смены соревнование-квест.Действующие сотрудники МЧС встретились с кадетами на территории пожарной части. Для гостей было подготовлено несколько испытаний на проверку ловкости, практических умений в деле спасения, эрудиции и физической подготовки. Юные орловцы не только погрузились в работу пожарных, но и познакомились с техническим оснащением.Затем состоялись соревнования: команда пожарных против команды кадет. Соревнующиеся надевали противогаз по команде \\"газы\\", транспортировали \\"пострадавших\\" на носилках, отвечали на вопросы о правилах безопасности, перетягивали канат. Школьники не уступили в навыках спасателям.- Для орловских пожарных и спасателей также очень важно, чтобы граждане и, особенно, подрастающее поколение, знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на различные опасности и угрозы, умели оказать само- и взаимопомощь и, конечно, своевременно вызвать профессиональных спасателей, - прокомментировала встречу корреспонденту \\"Комсомолки\\" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.ЗНАЙ!Всемирный день гражданской обороны отмечается ежегодно 1 марта. Его главная задача – приобщить людей к культуре безопасности жизнедеятельности, основным задачам национальных служб гражданской обороны, гражданской защиты и противодействия чрезвычайным ситуациям.