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Общество

«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком»
Источник:kp.ru
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