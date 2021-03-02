Общество 2 марта 2021 11:30

«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком»