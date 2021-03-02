На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.На День защитников Отечества многих орловцев покорил видеоролик, на котором хрупкая девушка делает 23 отжимания на улице в двадцатиградусный мороз. Таким способ своих коллег и всех представителей сильного пола поздравила капитан внутренней службы МЧС России Ангелина Головина.За плечами 27-летней Ангелины Головиной почти 10 лет службы в МЧС. Началось все еще в 2011 году. Перед целеустремленной девушкой, бывшей школьницей, было сразу несколько дорог: прокуратура или МЧС.- Почему стал выбор вами между такими разными ведомствами?- Я всегда хотела заниматься юриспруденцией и носить погоны, но не из тяги к карьеризму. Погоны привлекали меня своей значимостью, дисциплиной и ответственностью. Связей в «системе» ни у меня, ни у моей семьи не было. Зато было большое желание реализовать себя. Поэтому я взяла целевое направление на обучение в орловском главке МЧС и в прокуратуре, документы подавала сразу в два вуза – Санкт-Петербургский университет МЧС России и Академию генеральной прокуратуры.- А как все-таки удалось определиться с местом учебы?- В июле 2011 года начались абитуриентские сборы МЧС. Было много занятий по физической подготовке, психологические тестирования. Было сложно, зато за время сборов я успела со всеми познакомиться, сдружиться. Мне понравилась сама атмосфера в вузе, поэтому я решила забрать заявление из Академии и остаться в МЧС.- Никогда не жалели, что не пошли учиться в Академию генеральной прокуратуры?- У меня были все шансы на поступление туда. В списках на зачисление в Академию я шла одна из первой. Причем на Орловскую область было выделено только одно целевое место. И знаете, не буду скрывать, да, первые полгода я жалела о своем поступке.- Почему?- Я поступила на факультет экономики и права на специальность «юриспруденция». Об этой специальности я мечтала еще со школы, но на первом курсе вместо законов мне пришлось изучать какие-то автоцистерны, здания, сооружения и состав грунта. Было много специфичных дисциплин по пожарной подготовке. У меня тогда началась депрессия. После основных занятий я бежала в библиотеку изучать юриспруденцию. К третьему курсу, когда эту дисциплину начали читать на лекциях, я уже практически полностью ее освоила сама.- Но вы все же остались в МЧС? Ваше мнение изменилось?- Несмотря на все мои сомнения, я себе говорила: нельзя все так взять и бросить. Многое уже было пройдено, много сил и испытаний. Со временем поняла, что выбор сделала правильный. Оказалось, что и преподаватели в университете интересные и лекции их можно слушать на одном дыхании, да и друзья у меня появись из всех регионов России. Вскоре меня заметили, преподаватели стали отмечать мои успехи, а через год я получила звание младшего сержанта.- Мы знаем о вашей встрече с президентом! Расскажите, как впечатления?- Это был торжественный прием у Владимира Путина по случаю выпускного. Вуз я закончила с красным дипломом и как выпускницу-отличницу меня с другими вчерашними студентами в Кремлевский дворец.От торжественности и самого места захватывало дух. Ребята из разных военных ведомств делились друг с другом впечатлениями, рассматривали величественные залы. Потом был фуршет, а после него самая ответственная и захватывающая встреча. Это было нечто. К нам лично подошел наш министр, затем президент. Непередаваемые ощущения, когда настолько близко их видишь, да еще и принимаешь поздравления. Понимаешь, что все не зря!- А еще мы знаем, что вы работали в самом Министерстве чрезвычайных ситуаций после вуза. Как опыт?- После окончания вуза я вернулась в родной Орел, пришла на работу в отдел кадров орловского главка МЧС. Через год пригласили работать в Москву, в Министерство. Такой шанс упускать было нельзя. Год я работала помощницей у стацсекретаря заместителя министра, потом еще год в юридическом управлении. Думала, вот оно мое юридическое, но в гостях хорошо, а дома лучше.- И вы вернулись в Орел?- Да, в родной главк. Через три-четыре месяца мне поручили должность начальника кадров. Я считаю, мне оказали очень большое доверие.- И неужели из провинциального Орла не тянет обратно в столицу?- Иногда мне звонят, предлагают вернуться в Москву, но нет. Здесь все мое, родное. И работа очень нравится.- В чем она заключается?- Подбираю кадры, которые пополнят ряды МЧС. Это очень интересно. Для себя понимаю – работа в кадрах помогла мне научиться разбираться в людях. Я могу уже определить, пришел «редиска» или нет. Стараюсь подводить человека, чтобы он раскрылся, создать для него позитивную, комфортную атмосферу.Я очень люблю свою работу и горжусь тем, что всего добилась сама. Конечно, я всегда ощущала поддержку родителей. Они у меня замечательные, но поверьте, никто за нас ничего не сделает. Только мы сами должны идти к цели.- Сколько у вас людей в подчинении? Тяжело ли быть начальником в таком довольно молодом возрасте?- В подчинении семь парней и девять девушек. Тут, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Всегда приятно, когда ребята делают комплименты, но грань переступать нельзя. Иногда бывает так, что приходишь домой и сил не осталось. И мне конечно хочется, чтобы рядом было крепкое надежное плечо, в которое можно поплакать и чтобы этого никто не видел. Выговориться, но при этом не сбрасывать свои проблемы на мужчину.- То есть ваше кредо быть во всем самостоятельной?- Я все делаю все сама. Забить гвоздик - сама. Не люблю перекладывать свои проблемы на других. Вот если есть проблема, которую сама не могу решить, я позвоню, сто раз извинюсь и только тогда попрошу помощи. Хочется побыть слабой, но пока видимо для этого не пришло время.- И в работе так же?- Стремлюсь к совершенству. Порой засиживаюсь допоздна с кружечкой кофе и любимой музыкой. Я вижу, что я нужна. Готова приходить на работу в любое время дня и ночи. Понимаю, что эти геройства не к чему, но для меня очень важно приносить пользу.- И как же найти ключ к сердцу такой сильной девушки?- Многие думают, что ко мне не подступиться – начальница, да еще и капитан. Но я не постоянно серьезная. Если думать о работе без перерыва, можно и с ума сойти. Поэтому ко всему нужно относиться с долей юмора.- А как спасаетесь от постоянного напряжения?- Рецепт такой: спортзал, пробежки на свежем воздухе, катание на коньках, встречи с друзьями и посиделки с семьей. Кстати, в апреле я запланировала участие в большой «Тропе героев» в Московской области - 10 километров 43 препятствия. Тренер сказал, что девушки до финиша не добегают. Если действительно тяжело, значит мне туда. Никогда не ищу легких путей.- Вы явно за ЗОЖ!- Да, недавно даже решилась организовать спортивный марафон. Сейчас много блогеров, которые показывают мастер-классы, ведут тренинги. Подумала, почему бы и мне не попробовать. Кинула клич на выходных заниматься. Как я заметила, каждая девочка одна заниматься не может. Мы создали группу, я записывала видео-уроки с тренировками.- И как успехи участниц марафона?- Пять участниц прошли все тренировки от начала до конца и уже успели ощутить на себе результат – и фигура подтянулась, и любимое платье пятилетней давности в самый раз оказалось. А сейчас коллеги уже говорят: побыстрее бы март, когда можно будет бегать на улице. Все ждут новых тренировок.- А они будут? Мы тоже хотим поучаствовать!- Будут обязательно!