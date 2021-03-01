На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.Наталья Пугачева – старший лейтенант, старший бухгалтер главной бухгалтерии орловского управления ФСИН. Эта хрупкая блондинка общается на ты с цифрами, с гордостью носит погоны и представляет Орловскую области на всероссийском конкурсе «Мисс уголовно-исполнительная система».- Каково девушке с «гражданки» работать в таком специфическом ведомстве с особым режимом?- Сфера и правда специфическая. Работа с людьми всегда требует отдачи, особенно когда это люди с непростой судьбой. Но наша служба важна и престижна. Я здесь на своем месте, хотя по началу было сложно.- Что было самым сложным?- До уголовно-исполнительной системы я 10 лет работала в сфере сельского хозяйства. И каждый день был похож на другой, эта работа была как стоячая вода. А здесь движение, ритм. Сперва я пришла в колонию на гражданскую должность. Помню тогда погоны надевала коллега, и я думала: как ей бедненькой и аттестацию пройти, и к форме привыкнуть. Слава богу меня это не касается. Прошло время, надела погоны и я. Вот тогда было страшно.- А у вас в семье примера не было?- Среди родственников есть военные, но женщин в погонах уж точно не было. Первое время было некомфортно от уставных отношений - «товарищ полковник, разрешите», стрельбы давались не очень хорошо. Да что там, не знала, как пришить шевроны и на каком расстоянии крепятся звезды на погонах, были исколоты все руки. Но меня очень поддержали близкие. И, говорят, форма мнет идет.- Но страх позади, и теперь вы не только старший лейтенант, старший бухгалтер, но и официально самая красивая девушка в системе!- Конкурс «Мисс уголовно-исполнительной системы» это не про красоту. Здесь оцениваются и профессиональные навыки, и физическая подготовка, и творческие способности. И только потом, вероятно, какую-то роль играет внешняя составляющая.- То есть дефиле в купальниках не было?- Дефиле было. Правда не в купальниках, а в форме и с элементами строевой подготовки.- Расскажите о конкурсе подробнее. Какие задания были, жестко ли отсеивало конкурсанток жюри?- На первом этапе было 10 девушек. Здесь оценивался именно уровень профессиональной подготовки. Во второй этап, творческий, вышло 6 конкурсанток. Здесь пришлось потрудиться! На подготовку был дан месяц, приходилось в свободное от работы время готовить программу. Еще и на карантине сидела из-за болезни. Но все равно написала стихотворение, смонтировала презентацию, сняла юмористический видеоролик...- Вы еще и стихи пишете?- Да, несколько лет назад муза пришла. Мысли как-то сами оформляются в рифмы. Бывает ночью записываю строчки, а на утро остается только доработать.- Сборник уже опубликовали?- Нет, пишу только для себя, в стол. Хорошие стихи получаются только тогда, когда ты пропускаешь их через себя. Некоторые произведения посвящены кому-то близкому, не хочется обнажать душу перед посторонними.- А коллеги не эксплуатируют с просьбой написать что-то под заказ, к праздникам?- Бывает, просят. Вот как-то попросили ко дню работника оперативной службы написать поздравление. А я ведь не знаю специфики, не находилась по ту сторону. Сразу сказала – не хочу написать банальщину. Но пришлось. Хотя, всем понравилось.- В конкурсе Мисс УИС вас тоже попросили поучаствовать? Или это была личная инициатива?- Личная. У нас в ведомстве кипит жизни, это со стороны может показаться, что тут только суровые люди в погонах. Я уже успела и Снегурочкой побывать – детей поздравляли, и тургеневской барышней.- Не было ли конкуренции между девушками-участницами конкурса?-Думаю, без конкуренции никак, любая мечтает победить. Но это не было какое-то нехорошее чувство. Каждая участница варилась в своем соку, готовилась, хотела создать программу получше, поинтереснее, удивить жюри.- Что почувствовали, когда узнали о своей победе?- Не верилось! Это очень приятно, ведь у нас так много талантливых людей.- Вам ли говорить, не каждая девушка в погонах стихи пишет!- Я еще и готовлю вкусно.- Тогда с вас рецепт фирменного блюда!- Хорошо. Есть один тортик, его все коллеги обожают и просят постоянно испечь.