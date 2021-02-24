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Липецкая область вошла в число лидеров по исполнению проекта «Формирование комфортной городской среды»

В 2021 году в регионе запланировано благоустройство 109 объектов
Источник:kp.ru
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