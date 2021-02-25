Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут открыли двери «Школы фермера» в 15 регионах страны для 352 слушателей. В Орловской области участниками проекта стали 47 человек.Инициатива Россельхозбанка впервые реализуется в Орловской, Волгоградской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Курской, Саратовской, Брянской областях, Республиках Татарстан и Чувашия, Удмуртской Республике. А в Ставропольском крае, Республике Башкортостан и Новосибирской области «Школа фермера» открылась снова - эти регионы стали пионерами проекта осенью 2020 года.Открытие прошло в формате телемоста с регионами-участниками. В приветственном слове Борис Листов отметил: «Наша главная цель – помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе. Ведь у многих есть большое желание работать. Однако не всегда хватает знаний и необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв. Для Россельхозбанка фермеры – важнейшие клиенты и партнеры, поэтому мы окружаем их максимальной поддержкой. Более того, банк намерен принять личное участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников «Школы фермера». Ждем от вас хорошо проработанных, эффективных проектов».В ответном слове от Орловской области губернатор Андрей Клычков сообщил: «Для нас крайне важно использовать новые возможности, включаться во все начинания, направленные на поддержку фермеров. И в этой связи проект «Школа фермера» представляется нам исключительно актуальным и значимым. Для нас он важен не только с точки зрения повышения образовательного уровня фермеров и развития сельской экономики, но и как еще один шаг к сохранению сельского уклада жизни, обустройства сельских территорий и повышения качества жизни людей».Сегодня в регионе успешно работают более 1500 фермерских и свыше 140 тысяч личных подсобных хозяйств, преимущественно в области растениеводства. С учетом этого для первого набора «Школы фермера» было предложено обучение козоводству, овцеводству, а также сыроварению».В Орловской области оказалось рекордное число желающих включиться в проект – на 20 мест было подано 47 заявок. В связи с высокой заинтересованностью слушателей после переговоров с головным офисом Россельхозбанка решили принять на основной курс 25 человек и предоставить возможность оставшимся 22 желающим пройти теоретический и практический курс без получения диплома на условиях «вольных слушателей». Обучение для всех будет полностью бесплатным, финансирование взял на себя Россельхозбанк.На церемонии открытия присутствовали также главы фермерских хозяйств, которые выразили готовность организовать производственную практику на своих предприятиях для начинающих фермеров, а также сами участники проекта. «Несмотря на кажущееся обилие информации в интернете, найти ту конкретную, что необходима для развития именно твоего хозяйства, крайне сложно. «Школа фермера» - уникальная возможность для нас получить целый комплекс полезной информации и даже практических навыков», - отметила участница проекта, начинающий фермер Ольга Курман.Ректор Орловского ГАУ Владимир Масалов пожелал участникам успешного обучения и заверил, что учебный процесс организован максимально удобно: теоретическую часть проведут дистанционно, для выезда на практику подготовлен вместительный автобус.«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.Выпускники получают дипломы установленного образца и могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Впрочем, для тех, кто не успел или не смог стать слушателем «Школы фермера» в этот раз, есть хорошие новости. Глава Россельхозбанка Борис Листов пообещал, что проект будет продолжен и охватит новые регионы.