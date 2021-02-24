В Орле началось предварительное голосование за благоустройство парков, скверов, площадей и других городских пространст в 2022 году. До 10 марта орловцам нужно выбрать пять мест из 50 предложенных.Финальное рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 31 мая. На счетных участках и на портале Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации в нем смогут поучаствовать все жители города старше 14 лет.Пока же свои первые пожелания можно выразить по электронной почте orelecocom@mail.ru и на публичной странице администрации Орла в «Вконтакте» в разделе «Обсуждения». Сбор голосов завершиться 10 марта в 18:00.Итак, на выбор орловцам предлагают:- парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди)- Сквер у дома №66 на набережной Дубровинского- Городской парк культуры и отдыха- Детский парк- Площадь Маршала Жукова- Приборостроительная улица (озеленение)- Набережная реки Оки от пляжа Городского парка культуры и отдыха до Октябрьского моста- Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»- Территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей им. Семашко- Территория за Орловским противотуберкулезным диспансером- Территория напротив ТЦ «Тургеневский»- Территория, примыкающая к дому №4 по ул. Ленина- Территория между Красноармейской и. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы)- Территория вдоль набережной Дубровинского от дома №92 до Октябрьского моста- Территория вдоль набережной Дубровинского от переулка Речного до Новосильской- Парк «Семинарский»- Сквер по Ливенской улице- Бульвар Трубникова (территория вдоль ул. Московской, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»)- Площадь Содружества- Сквер «Орловских партизан»- Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов- Сквер у церкви Михаила Архангела- Сквер Ветеранов по ул. Комсомольской- Площадь Автовокзальная- Площадь перед кинотеатром «Современник»- Территория, примыкающая к дому №62 по набережной Дубровинского- Участок в зеленом массиве между автомобильной дорогой по Раздольной и домом №28- Бульвар Космонавтов- Аллея депутатов в районе улицы Генерала Родина- Сквер Гуртьева (1, 2 очереди)- Сквер у памятника Поликарпову- Сквер Семьи- Бывший Детский парк — сквер «Мемориальный»- Сквер Коммунальник- Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский- Сквер Генерала Ермолова- Сквер у кинотеатра «Октябрь»- Сквер «Разградский» у моста Дружбы- Сквер Маяковского- Территория в районе улицы Льва Толстого- Сквер у памятника Советским летчикам- Сквер Промышленный- Сквер Героев-Чернобыльцев- Сквер Десантников- Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на Красноармейской- Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №7, №9 по улице Картукова- Сквер у библиотеки им. Бунина- Сквер Артиллеристов- Территория, прилегающая к КДЦ «Металлург»- Территория от улицы Металлургов до Рощинской