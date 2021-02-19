Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Орловской области выбрали Единый личный кабинет

Таким образом, на сегодняшний день более 50 тысяч абонентов компании, или 40 % от общей абонентской базы, перешли на работу со своими счетами в ЕЛК. ЕЛК – это персональный офис клиента «Ростелекома» для управления услугами онлайн. В нем пользователь может добавлять и отключать сервисы, менять тарифные планы, обращаться к истории платежей, а также оплачивать счета без очередей и комиссий.Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:«Мы постоянно расширяем возможности Единого личного кабинета. Отмечу, что 60 проуентов наших абонентов – пользователей услуги доступа в интернет – предпочитают именно такой способ взаимодействия с компанией. Клиенты удаленно контролируют расходы на услуги связи и управляют ими без визита в офисы “Ростелекома”, тем самым экономя время. Кроме очевидного преимущества и удобства работы в ЕЛК, компания экономит средства на печати и доставке счетов, что позволяет вкладывать дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, услуг связи и системы обслуживания».Марина Сотникова, клиент «Ростелекома»:«Мне очень удобно пользоваться личным кабинетом. В прошлом году, не посещая офис “Ростелекома”, я перевела всех членов семьи на тарифный план “Конвергент”, и теперь у нас один лицевой счет. Удобной функцией также считаю автоплатеж: средства автоматически списываются в указанный день, и мы уверены, что всегда будем на связи».Единый личный кабинет – это удобный способ управления услугами связи. Им может пользоваться как сам абонент, так и члены его семьи, объединив лицевые счета в единую учетную запись. Кроме того, здесь реализован сервис «Автоплатеж», позволяющий выбрать один из трех способов автоматической оплаты услуг: пополнение по достижении минимального остатка, погашение на первое число месяца и ежемесячное пополнение счета в указанный день.Зарегистрироваться и войти в личный кабинет можно как через сайт, так и через социальные сети Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Доступно также бесплатное мобильное приложение RT kabinet для устройств с операционными системами iOS и Android.Более подробная информация сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.реклама