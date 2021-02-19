Общество 19 февраля 2021 12:55

Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Орловской области выбрали Единый личный кабинет

В 2020 году свыше восьми тысяч клиентов «Ростелекома» в Орловской области оценили преимущества и удобство Единого личного кабинета (ЕЛК)