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Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Орловской области выбрали Единый личный кабинет

В 2020 году свыше восьми тысяч клиентов «Ростелекома» в Орловской области оценили преимущества и удобство Единого личного кабинета (ЕЛК)
Источник:kp.ru
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