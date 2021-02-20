С 22 по 21 апреля в Орловской области на 50 дорогах будут действовать ограничения по движению большегрузных машин. Причина – борьба за сохранение дорожного покрытия в период весенней распутицы. Соответствующий указ 18 февраля подписал губернатор Андрей Клычков.Предельно допустимая нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка.При этом ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирские автобусы и фуры, везущие продукты питания, корма, животных, лекарства, топливо, семена, удобрения и почтовые грузы. Также можно будет двигаться большегрузам, участвующим в ликвидации ЧС.Ограничения вводятся на следующих дорогах:- Орел – Ефремов,- Нарышкино – Сосково,- Орел – Знаменское,- Болхов – «Орел – Витебск»,- Горки – Шаблыкино,- Ливны – Русский Брод – Верховье,- Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое,- Змиевка – Глазуновка – Тросна,- Болхов – Мценск – Новосиль,- Новосиль – Корсаково – Орлик,- Хомутово – Александровка,- Дросково – Колпны,- «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области,- Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области,- Ливны – Красная Заря,- Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря,- Покровское – Верховье,- Ливны – Евланово – Долгое,- Колпна – Моховое – граница Курской области,- Корсаково – Войново – Жилино,- «Нарышкино – Сосково» – Салтыки, «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы,- Разбегаевка – Васильевка,- Дмитровск – Кромы – Красное Знамя,- Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя,- Дмитровск – Кромы – Кутафино – Красная Роща,- Северный подъезд к Мценску,- Южный подъезд к Мценску,- «Хомутово – Красная Заря» – Судбище,- Судбище – «Орел – Ефремов»,- Парамоново – «Орел – Знаменское»,- Сосково – Мураевка – Должонки,- «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое до поворота к Робье,- «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье,- Нарышкино – Парамоново,- Шаблыкино – Титово до поворота к н. п. Робье,- «Орел – Ефремов» – Моховое,- Северный подъезд к Орлу – Лунево – Моховое,- «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области,- Ливны – Навесное, Малоархангельск – Архарово,- Орел – Гать – Лаврово – Редькино,- Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы,- «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алехино,- Змиевка – Никольское,- «Орел – Брянск» – Муравлево,- «Льгов – Жудерский» – Святой Источник,- Шаблыкино – Навля – Муравельник,- Шаблыкино – Сомово – Рядовичи,- «Богородское – Кромы» – Черкасская.