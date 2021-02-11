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Игорь Артамонов провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19

На нем обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию
Источник:kp.ru
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