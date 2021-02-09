Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Игорь Артамонов вручил лесной охране Липецкой области ключи от новой техники

Лесопожарная служба региона сегодня получила новую спецтехнику
Источник: