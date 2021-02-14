Мечтала о погонах, а встретила любовь: в день влюбленных семья спасателей из Орла поделилась секретами счастья

Елена и Александр Королевы верят в любовь и знают секрет семейного счастья Фото: личный архив героев

Хотя день Святого Валентина праздник заграничный, в России он обосновался прочно. 14 февраля - еще один повод сказать теплые слова своей второй половинке и порадовать ее. Накануне праздника историей любви и секретами семейного счастья поделились с орловской"Комсомолкой" спасатели Елена и Александр Королевы.

МЕЧТАЛА О ПОГОНАХ, А ВСТРЕТИЛА ЛЮБОВЬ

О форме и погонах Елена мечтала с детства. Улыбчивая и яркая девочка из небольшого поселка Нарышкино была активной, участвовала в общественной жизни школы и района и точно знала, к какой цели она идет. После вручения аттестата девушка поступила в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы.

В это время Александр, серьезный и упорный, трудом пробивал дорогу в жизнь. Шаблыкинский школьник с ранних лет знал, какая дорога ждет его впереди. После окончания обучения он также поступил в ведомственный вуз. Правда, в Иваново. Друг о друге парень и девушка, которым суждено было быть вместе и создать семью, пока не знали.

В 2013 году капитан внутренней службы Александр Королев влился в ряды управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС России. Ему практически сразу доверили очень сложный участок работы, сейчас он возглавляет отделение надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Профессионализм и принципиальный подход в работе сразу завоевали уважение коллег.

Спустя год коллектив орловского МЧС пополнился ещё одним молодым специалистом в области судебных экспертиз – Еленой Красновой, в будущем Королевой. Трудовые будни занимали практически все время. Но однажды после очередного напряженного дня их пути пересеклись. Елена и Александр разговаривали обо все и не замечали, как бежит время.

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ