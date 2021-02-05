Предприниматели Липецкой области представили свои социальные проекты Игорю Артамонову

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Бизнесмены представили свои социальные проекты, направленные на развитие разных сфер.

Предприниматель Артём Торшин рассказал об идее, которая заключается в обучении детей техническим видам спорта – мотокросс, автокросс. Для этого бизнесмен решил обустроить в Липецке парк для активного семейного отдыха. Однако в процессе оформления документов затянулся земельный вопрос.

«Такие проекты сейчас востребованы, они интересны людям. Для нас важно, чтобы в регионе были созданы условия для активного отдыха жителей. Изучим ваш вопрос и постараемся оказать необходимое содействие», – сказал Игорь Артамонов.

О развитии отдыха, но уже более спокойного, говорил и Игорь Чуйков. Он занимается организацией трофейной рыбалки и проводит соревнования для слабослышащих людей. Бизнесмен арендует пруд, который находится в федеральной собственности. Водоём необходимо расчищать, но проводить такие работы предприниматель не имеет права.

«В вашей ситуации расчистка возможна только при согласовании и выделении средств из федерального бюджета. Для этого вам необходимо подготовить заявку и направить её в региональное управление экологии. Дам поручение рассмотреть её как можно скорее», – ответил глава региона.

Евгений Литаврин известен как автор методики изготовления краниальных ортезов – специальных шлемов, применяемых для лечения младенцев с врождёнными пороками развития черепа. Предприниматель подготовил проект по созданию в Липецке НейроНет центра для обучения робототехнике, программированию, 3D-моделированию, разработке игр, где заниматься смогут также и дети с особенностями здоровья. Для этого необходимо помещение. Бизнесмен обратился с просьбой об оказании поддержки в виде компенсации затрат или предоставления площадки.

«Думаю, что здесь не возникнет проблем, – сказал Игорь Артамонов. – Такие проекты приветствуются. Региону вдвое увеличено финансирование на грантовую поддержку социально активных предпринимателей. От вас требуется только заявка».

Встреча с предпринимателями продолжалась более часа. В ходе беседы обсуждали реализацию патриотических проектов, развитие культуры, спорта и региона в целом. «Наша стратегия простая – мы работаем в интересах жителей, исходя из их потребностей и запросов. Стараемся строить работу так, чтобы жители были вовлечены в процесс развития области. И от предпринимательского сообщества мы тоже ждём заинтересованности и новых социальных проектов, которые обязательно поддержим, если они будут направлены на улучшение качества жизни населения», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.