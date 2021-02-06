Многомилионный обман: орловские полицейские поймали в Санкт-Петербурге крупного мошенника

Орловские полицейские задержали телефонного мошенника, укравшего у горожанина 4,8 млн рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Крупного телефонного мошенника задержали в Санкт-Петербурге орловские полицейские. За один звонок тот сумел похитить у жителя Орловской области 4 миллиона 800 тысяч рублей.

32-летний орловец, ставший жертвой мошенника, пришел в полицию еще осенью прошлого года. Тогда он рассказал, что попался на удочку афериста и попал на крупную сумму. У горожанина зазвонил мобильник и неизвестный на том конце провода представился сотрудником банка. Собеседник сумел убедить орловца, что мошенники пытаются взять на него кредит на 4 миллиона рублей. Для того, чтобы эта операция не была проведена, звонивший лже-банкир посоветовал мужчине оформить онлайн-заявку на кредит через мобильный банк. Якобы это действие могло помочь в борьбе с аферистами. Орловец, испугавшись, так и поступил, а также сообщил лже-сотруднику банка все реквизиты, пароли, пришедшие коды. И попал на кредит в несколько миллионов. Заемные деньги при этом оказались перечислены на счет мошенников.

В полиции тогда уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ: мошенничество. Хотя зачастую подобные преступления так и остаются не раскрытыми, в этот раз оперативники смогли установить личность мошенника, а позже и задержать его.

- Отследив перемещение денежных средств, списанных со счета орловца, сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен гражданин 37 лет, проживающий в Санкт-Петербурге. Именно на его счет поступили вся сумма. Орловские полицейские выехали в служебную командировку в Северную столицу и задержали предполагаемого подозреваемого, который как раз намеревался обналичить данные денежные средства, - поделились подробностями с "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемого доставили в Орел. Сейчас сам он заключен под стражу, а на счет, куда попали украденные деньги, наложен запрет до окончания следствия.

Расследование продолжается: следствию предстоит установить подельников задержанного мошенника.

Как не попасться на удочку телефонных аферистов и что делать, если ваши деньги украдены читайте здесь.