«Открытие»: орловская экономика чувствует себя лучше, чем прогнозировалось

По мнению руководителя, впереди нас ждет цифровая реальность.

- Светлана, чему научил команду «Открытия» прошедший год?

- Пандемия в полной мере протестировала наши возможности адаптации к новым условиям. Нельзя сказать, что мы что-то кардинально меняли в работе, скорее – смещали акценты. Активно внедряли услуги, предоставляемые онлайн. Быстро подхватывали инициативы Центробанка и правительства страны по поддержке физических лиц и бизнеса. Ряд из них требовал оперативного изменения наших внутренних процессов.

Учитывая, что тренд на цифровизацию и перевод большинства операций в онлайн возник не сегодня и не вчера, мы были хорошо подготовлены к тому, чтобы обслужить клиентов онлайн в период пандемии. Возросла популярность сервиса по доставке банковских продуктов на дом. И мы преуспели в этом: курьеры вручают более 60% выпущенных в регионе дебетовых карт.

Кроме того, мы всячески старались поддерживать наших клиентов и в вопросе сохранения здоровья. Совместно с нашим партнером, дочерней компанией банка ПАО СК «Росгосстрах», организовывали бесплатные онлайн-консультации врачей. Кстати, банк одним из первых запустил и конструктор по страхованию, когда клиент сам выбирает набор опций, исходя из рисков, которые он считает для себя наиболее вероятными.

- Как такое переориентирование отразилась на показателях?

- В целом мы шли к их повышению опережающими рынок темпами и в 2020-м году укрепили свои позиции.

Кредитный портфель физических лиц в регионе в 2020 году вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Хотя спрос на кредитные продукты, в сравнении с докризисными периодами, в апреле и мае падал. Но после снятия ограничений в июне продажи относительно мая выросли более чем на 70 %. И по потребительскому кредитованию мы увидели полное восстановление. Меньше всего была затронута ипотека: лишь в апреле мы зафиксировали снижение на 30 %, а далее - постоянный рост.

Ипотека стала одним из самых востребованных банковских продуктов 2020 года.

- Ипотека в принципе стала одной из ключевых тем прошлого года…

- Конечно, запуск «Госпрограммы 2020» подогрел спрос на данный продукт. Кстати, именно Банк «Открытие» предложил заемщикам рекордные 5,99% по ней. Но тенденций к дальнейшему снижению ставок мы не видим – ключевая ставка ЦБ РФ уже находится на историческом минимуме. В конце года мы наблюдали значительный рост ипотечного кредитования. Наши сограждане рассматривали покупку квартиры как один из способов инвестиций при нестабильной экономической ситуации. К слову, это спровоцировало и рекордный рост на рынке недвижимости – около 15% на начало 2021 года.

Также первыми мы запустили в ипотеке систему работы с экскроу-счетами, предложили гибкую систему скидок для застройщиков. На первый взгляд, физических лиц это не касается, однако напрямую влияет на итоговую стоимость жилья и на размер ипотечной ставки. Кроме того, мы предложили сервис по проведению ипотечных сделок на территории застройщика.

До конца текущего года мы планируем перевести процесс выдачи ипотеки в онлайн: от приема заявки до проведения сделки.

- А как вообще происходит переход на дистанционные каналы? Насколько клиенты банка готовы к новой цифровой реальности?

- Главное, к чему мы сейчас стремимся – постепенное сокращение разницы между обслуживанием в «цифре» и банковском офисе. Мы стремимся обучить клиента производить ту или иную операцию самостоятельно, не приходя в офис.

По статистике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», более 65 % россиян раз в 3 месяца совершают хотя бы одну банковскую операцию в дистанционных каналах. Ситуация с COVID-19 спровоцировала стремительный рост в регионе числа пользователей цифровых каналов. В наступившем году темп замедлился, но общая тенденция сохраняется. Новейшая статистика по зарплатным клиентам банка говорит о том, что в 2021-м году более половины заработка – 53% - тратится орловчанами безналично, также мы наблюдаем на 20% снижение спроса на наличные деньги.

Интернет-банк «Открытия» - один из лучших по версии аналитического агентства Markswebb.

- Какие еще отмечены перемены в финансовом поведении наших земляков?

- Мы наблюдаем значительное перераспределение средств со срочных вкладов в более гибкие инструменты - накопительные счета. 12 месяцев назад накопительные счета занимали четверть от всего рынка сбережений, а сегодня – уже треть. Однако порядка 60% средств наши клиенты по-прежнему сохраняют на классических срочных вкладах. При этом растет популярность инвестиционных продуктов: в прошлом году уже порядка 10% накоплений направляется в инвестиционные инструменты.

Значительно сократились объемы валютных счетов, изменились сроки депозитов – люди оставляли средства на более короткое время. Проценты по вкладам падают и орловчане начинают искать другие способы приумножения средств.

Повысился интерес и к открытию брокерских счетов. Таким образом получается симбиоз вкладов с гарантированной процентной ставкой и ПИФов или торговле на бирже с доходностью, зависящей от успешности инвестиций. Большинство же ищет золотую середину. И ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» сегодня предлагает целый комплекс продуктов, которые позволяют не только сохранить средства, но и получить доход, выбрав наиболее предпочтительный для себя вариант.

- А что бизнес? Насколько патовую ситуацию создал коронавирус в регионе?

- Экономика чувствует себя лучше, чем мы прогнозировали. И это факт. Предприниматели не прекращали работу, а меняли формат взаимодействия с потребителем. Мы видим существенный рост онлайн-торговли. А принятые в прошлом году меры поддержки позволили бизнесу восстановиться, даже приумножить показатели 2019 года. К сожалению, это можно сказать не обо всех отраслях, многие предприниматели приостановили или вовсе прекратили свою деятельность.

Однако есть и хорошие тенденции. Бизнес приспосабливается к новым условиям, государство разрабатывает меры поддержки, банк внедряет собственные программы, призванные подставить плечо предпринимателям. Наш Банк участвует во всех программах государственной поддержки бизнеса, активно выдает льготные и субсидированные кредиты. К примеру, самым востребованным продуктом прошлого года стало рефинансирование кредитов – «Открытие» предложил выгодные условия, позволяющие значительно снизить долговую нагрузку.

По всем показателям работы с малым и средним бизнесом нам удалось закончить год достаточно успешно: мы нарастили кредитный портфель более чем на 30% и вышли на отметку в миллиард рублей. Если вспомнить, что мы совсем недавно присутствуем на рынке, это очень весомое достижение.

Автор: Екатерина Папакина