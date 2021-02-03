«Ростелеком» организовал международный видеомост на Тургеневских чтениях в Спасском- Лутовинове

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Цифровое решение помогло ученым и специалистам из разных уголков России, Франции и Германии выступить на конференции, прошедшей в родовом имении писателя. Для подключения сервиса провайдер использовал собственную сеть передачи данных.

Сергей Ступин, директор ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»:

«На Тургеневских чтениях в этом году мы впервые использовали видеосвязь. Цифровой продукт “Ростелекома” позволил привлечь специалистов из разных стран к экспертному обсуждению докладов. Благодаря телемосту, коллеги, которые не смогли приехать в Спасское, получили возможность полноценного участия в конференции. Как заказчики сервиса, мы отметили преимущества этого решения и рассматриваем возможность более широкого применения цифровых технологий в музейном процессе».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для поддержания высокого уровня мероприятия, в этом году имевшего международный масштаб, мы применили решение “Web-ВКС”. Сервис может работать как по проводной технологии, так и по Wi-Fi без потери качества изображения и звука. При этом система безопасности позволяет нашему клиенту быть уверенным в защите от несанкционированного доступа».

Помимо привычных функций, таких как демонстрация документов на экране, текстовый чат и модерирование участников, «Ростелеком» предлагает расширенное управление видеоконференцсвязью. Например, интерфейс администратора Web-ВКС позволяет интегрировать услугу с адресной книгой и почтовым сервером клиента, а также создать требуемое количество аккаунтов с необходимыми правами доступа.

Услуга организована на программном обеспечении «Видеомост», включенном в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных». Решение протестировано и работает в защищенных сетях передачи данных, построенных с применением VPN-решений, сертифицированных ФСТК.

Более подробно узнать об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 3000.

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