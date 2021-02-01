Коронавирус в Орловской области, новости на 1 февраля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России обновил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 февраля 2021 года.

За сутки в регионе COVID-19 диагностирован еще у 163 жителей. Общее число заболевших - 26 884 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписан по выздоровлению за прошедший день 101 пациент. Это орловцы, у которых повторные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Всего за месяцы наблюдения излечилось 23 656 жителей региона.

Вновь зафиксированы смертельные исходы. Ушло из жизни еще 3 жителя Орловской области с лабораторно диагностированным COVID-19. Всего же за месяцы пандемии скончалось 352 орловца, заразившихся коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на сегодняшний день в регионе составляет 0,97, в то время как в среднем по России - 0,99. Количество случаев заражения на сто тысяч человек населения - 3 597,7, по России в среднем - 2592,8. Количество смертельных случаев на сто тысяч человек - 47,1, по России - 49.

Режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлены в регионе до конца зимы (до 28 февраля включительно). Однако сейчас, учитывая что динамика заболеваемости пошла на спад, речь идет о послаблении ограничений. Подробности станут известны после заседания регионального оперштаба на этой неделе.

В то же время работники в возрасте 65 лет и старше смогут получить очередной оплачиваемый больничный из-за пандемии коронавируса. Электронный листок нетрудоспособности для них будет действовать с 1 по 28 февраля.