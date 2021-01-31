Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 января 2021: умер один, заболел 161 человек

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 января Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб опубликовал свежие данные о коронавирусе в регионах России. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 31 января 2021.

Инфографика https://yandex.ru/

По итогам уходящей недели ежедневное количество заразившихся немного снизилось в сравнении с началом года. За сутки заболевание подтвердилось у 161 человека. На лечении в стационарах и на дому сейчас находятся 2817 орловцев. За весь период пандемии заразились 26 721 житель региона.

Победить коронавирус смогли 23 555 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 109 орловцев.

Инфографика https://yandex.ru/

Однако продолжают фиксироваться случаи смерти пациентов с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще один летальный исход. Пандемия унесла жизнь уже 349 человек.

В регионе продолжает вакцинация. Записаться на нее можно через электронную регистратуру или по телефону 122. Уточнить информацию можно и в регистратуре своей ЦРБ или поликлиники по месту жительства.

Мы следим за развитием событий.