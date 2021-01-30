Мэр Орла о закрытии Красного моста: «Будет непросто, особенно в первые недели»

До закрытия Красного моста в Орле остались всего сутки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До закрытия Красного моста в Орле остались всего сутки. С 1 февраля переправа останется доступной только для пешеходов, транспорт пустят по объездным улицам.

В Заводском и Железнодорожном районе уже во всю кипят приготовления: рабочие ставят новые дорожные знаки, переносят остановки. Многие орловцы опасаются – с понедельника город встанет в одну большую пробку. В связи с этим мэр Орла Юрий Парахин лично обратился в соцсетях к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

- Я убедительно прошу всех горожан накануне перекрытия Красного моста выделить несколько минут и внимательно изучить новые схемы движения транспорта. Да, будет непросто, особенно в первые недели. Пожалуйста, давайте наберемся терпения, - сказал глава города в своем видеообращении.

Напомним, Красный мост в Орле будет закрыт на реконструкцию до ноября 2022 года. Капитальный ремонт масштабен: его должны не только привести в порядок, но и расширить на 5,5 метров, вернуть исторический облик (мост является объектом культурного наследия XIX века).

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