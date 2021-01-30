Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 января 2021: лечение продолжают 2766 человек

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 января Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 30 января 2021.

Инфографика https://yandex.ru/

За сутки заболевание подтвердилось у еще 162 человек. На лечении сейчас находятся 2766 орловцев. При этом за весь период пандемии заразились уже 26 560 жителей региона.

Победить коронавирус смогли 23446 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 164 орловца.

Инфографика https://yandex.ru/

Продолжают фиксироваться случаи смерти пациентов с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще три летальных исхода. Пандемия унесла жизнь уже 348 человек.

Мы следим за развитием событий.