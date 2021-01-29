В Орле у действующих карт МИР Социальная появились новые возможности

Теперь уже действующую карту МИР Социальная можно использовать для получения социальных выплат, а также льготного проезда на транспорте. Все это стало возможным благодаря технологии SID.

Для проезда на транспорте с учетом льготы, жителям Орла, имеющим на это право, необходимо привязать электронный проездной к карте МИР Социальная, зарегистрировав ее в МФЦ или в офисе Сбербанка города Орла.

Правительством региона и муниципалитетом ведутся работы по дальнейшему наполнению функционала. В перспективе держателям карт МИР Социальная может быть доступна выдача льготных лекарств и препаратов, компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг, запись на прием к врачу. Можно будет воспользоваться программой скидок и лояльности в торговой сети, а также использовать карту как пропуск, например, в спортзал, библиотеку и другие объекты инфраструктуры.

Клиенты из числа льготников и пенсионеров, обратившиеся за оформлением карт МИР Социальная, смогут получить ее с новым дизайном. Сейчас уже более 700 горожан пользуются новой, красочной картой жителя с изображением места слияния рек Орлика и Оки.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Мы давно планировали реализацию продукта, который бы позволил жителям нашей области получать госуслуги и льготы более простым способом. Карта жителя Орловской области на основе карт МИР Социальная – один из элементов проводимой цифровизации региона».

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Начали с улучшения предоставления льгот на транспорте. По карте жителя не надо каждый месяц посещать МФЦ или офис банка для пополнения льготного проездного. Теперь это можно сделать через Интернет. Безусловно, за счет цифровизации планируем получить определенную экономию».

Карту МИР Социальная, на основе которой реализуется проект «Карта жителя Орловской области», можно получить во всех офисах Сбербанка. Льготникам и пенсионерам ее предоставят бесплатно. Карта – бесконтактная, а это особенно актуально в условиях продолжающейся пандемии.

Ярослав Скирта,управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк: «Учитывая, что карта создана на основе российской платежной системы Мир, ее можно использовать для получения социальных выплат, пенсии, заработной платы и как средство платежа на всей территории Российской Федерации».

Прошедший год показал высокий спрос на цифровые сервисы. В пандемию значительно выросли безналичные расчеты и количество государственных услуг в цифровом виде. Проект «Карта жителя Орловской области» ускорит эти процессы в регионе.