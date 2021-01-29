Напала сзади: в Советском районе Орла девушку покусала бездомная собака

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь произошел случай нападения беспризорных собак на человека. В этот раз в Советском районе. Жертвой бездомных псов стала молодая мама.

Все произошло на днях на улице Лескова. Валерия, пострадавшая, поделилась подробностями с редакцией "КП-Орел".

- Я шла по своим делам, увидела сначала двоих собак, потом прибежали еще три, а неподалеку находились еще трое. Сперва они не были агрессивными, лишь одна начала лаять. Я попыталась обойти их, но собаки стали проявлять агрессию. Одна из них в итоге догнала меня, набросилась сзади и укусила за ногу, - рассказала девушка.

Девушку ждет лечение. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловчанке удалось сохранить самообладание. Она попыталась отпугнуть собак, затем развернулась и ушла в обратном направлении, так и не добравшись до конечной точки своего маршрута.

- Я живу неподалеку и иногда приходится проходить тем маршрутом, которым я шла в тот день. Еще осенью здесь же я шла со своим ребенком и тоже было много собак. Тогда мы просто развернулись и пошли обратно, чтобы не рисковать, - поделилась с "Комсомолкой" орловчанка.

К счастью джинсы защитили пострадавшую от серьезных травм, укус оказался не очень сильным. В травмпункте одной из городских больниц девушке оказали необходимую помощь, в том числе сделали укол от столбняка. Теперь Валерию ждет курс профилактического лечения от бешенства длиной в полтора месяца. Дозвониться до Областного ветеринарного центра, который теперь принимает заявки на отлов безнадзорных животных, девушка так и не смогла.

Если вы заметили скопление беспризорных животных, все же попытайтесь сообщить об этом ответственным специалистам: по телефонам 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-59 либо в письме по электронной почте oblvet_orel@bk.ru.

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