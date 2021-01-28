Орловский «Альберт отель» выбрал цифровые услуги «Ростелекома»

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Провайдер проложил оптический кабель и организовал интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с. Это позволило развернуть на территории отеля защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть и подключить услугу «Телевидение для гостиниц» в 15 номерах. Кроме того, в ресторане для посетителей организовано телевидение для публичного просмотра.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы предложили “Альберт отелю” решения на базе волоконно-оптической линии связи. Одно из ее главных преимуществ – высокая надежность. Клиент выбрал самые популярные услуги в этом сегменте – “Телевидение для гостиниц” и “Управляемый Wi-Fi”. Наши сотрудники установили в гостинице шесть точек доступа для работы так называемого бесшовного Wi-Fi. Эта технология позволяет постояльцам перемещаться по всему комплексу, не теряя интернет-соединения. Также оптика позволит отелю в перспективе расширить набор услуг по своим потребностям».

Наталья Егорычева, исполнительный директор ООО «Ретротур»:

«Мы рассмотрели несколько вариантов поставщиков услуг связи и выбрали ‘’Ростелеком”. Предложения провайдера очень интересны с точки зрения комплексного подхода при создании телеком-инфраструктуры в гостинице. Кроме того, постояльцы получают возможность смотреть ТВ-передачи и фильмы по своему вкусу, что может стать дополнительным бонусом при выборе нашего отеля».

В интерфейс «Телевидения для гостиниц» можно добавлять логотип и фирменный стиль гостиницы. Также есть возможность загружать и показывать собственный медиаконтент, например, информационно-рекламные ролики об отеле. Персонал гостиницы может управлять сервисами, например, отправлять сообщения на экран телевизора постояльцам отеля. «Телевидение для гостиниц» удобно не только для ведения статистики потребления платного ТВ-контента, но и позволяет также устанавливать статус гостей, проводить регистрацию и управлять заселением.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.

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