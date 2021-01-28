Новые очистные сооружения в Усмани Липецкой области сдадут этим летом

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Большая часть очистных сооружений Липецкой области введена в эксплуатацию в 80-х годах ХХ столетия. Износ расположенных в г. Усмани сейчас составляет порядка 90 процентов.

Впервые за много лет администрация Липецкой области начала активно выделять субсидии из областного бюджета для разработки проектно-сметной документации, строительства и модернизации очистных сооружений. Так, в 2019 на реконструкцию и строительство очистных сооружений в Усмани было выделено более 347 млн рублей из областного бюджета по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Подрядчик работает строго в соответствии с графиком выполнения задания. Основной объем выполнен в 2020 году. На сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений. Впереди завершение железобетонных работ по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику, монтаж стен и крыши здания решёток и песколовок, а также благоустройство территории.

Мощность очистных сооружений увеличится в два раза и составит 5000 кубических метров в сутки. Это снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект. В июне 2021 года строительные работы будут полностью выполнены.

Сейчас очистные сооружения работают в штатном режиме, аварийных ситуаций и залповых сбросов не случалось. Проведение текущей реконструкции не оказывает влияния на работу станции очистки стоков.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.