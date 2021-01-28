Коронавирус в Орловской области, новости на 28 января: скончалось еще 5 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по распространению коронавируса в России и его последствиях. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 28 января 2021 года.

Динамика заболеваемости пошла на спад. За сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 165 орловцев. Суммарное число заболевших коронавирусом за месяцы пандемии - 26 235 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из стационара или снято с амбулаторного наблюдения 156 человек. Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Орловщине превысило 23 тысяч и составляет на сегодняшний день 23 121.

Передает оперативный штаб и печальные цифры. Третий день подряд количество скончавшихся пациентов, не сумевших победить COVID-19, - 5 человек. Всего умерло 340 орловцев с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97 (по России - ). Число случаев заражения на 100 тысяч населения - 3510,9 (по России 2530,1 ), число смертельных случаев на 100 тысяч населения - 45,5 (по России 47,2).