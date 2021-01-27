Игорь Артамонов оценил перспективы развития ИЖС в Липецкой области

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Липецкая область может стать пилотным регионом, где Сбербанк начнёт внедрять новый продукт по финансированию индивидуального жилищного строительства

Перспективы сотрудничества сегодня обсудили участники встречи, которую провёл руководитель региона Игорь Артамонов.

Вице-президент ПАО «Сбербанк» презентовал липецким строительным компаниям новый кредитный продукт для юридических лиц. Концепция включает комплекс предложений – от проектного финансирования до льготного ипотечного кредитования. Рассматривается возможность использования эскроу-счетов.

«Мы поддержали инициативу наших партнёров из Сбербанка по реализации в Липецкой области проекта по финансированию ИЖС. У нас есть подходящие участки, в том числе с инфраструктурой. Если посмотреть на данные по вводу жилья в регионе, то видно, что большая часть – это частные дома. Для нас предложенная идея интересная и перспективная. Будем обсуждать», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время прорабатываются ключевые вопросы пилотного продукта. Представители Сбербанка посетили перспективные строительные площадки и приняли решение рассмотреть возможность включения Липецкой в пилотный проект.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.