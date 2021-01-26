Коронавирус в Орловской области, новости на 26 января: ограничительные меры ослабят

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Свежую статистику по распространению коронавируса в регионах России представил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 января 2021 года.

За сутки прирост заразившихся новой коронавирусной инфекцией составил 168 человек. Если суммировать, то за все время распространения вируса число заболевших в регионе составило 25 901 .

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из больниц за прошедший день или снято с домашнего наблюдения 131 человек. Всего статус выздоровевших получили 22 824 человека.

Вновь федеральный оперштаб сообщает о смертельных случаях COVID-19. Ушли из жизни еще 5 пациентов, с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За время пандемии в Орловской области скончалось 330 жителей.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день равен 0,97 (по России - ). Количество случаев заражения на сто тысяч человек - 3466,2 (по России - 2517,9 ), количество смертельных случаев на сто тысяч населения 44,2 - (по России - 46,9 ).

Не смотря на то, что прирост заболевших регистрируется ежедневно, власти обсуждают вопрос о послаблении ограничительных мер. Заболеваемость коронавирусом пошла на спад. О ситуации рассказал глава региона Андрей Клычков.

- Мы начинаем выходить на предложения по снятию ограничений. Пока не спешно, но думаю, что уже на следующей неделе будем обсуждать какие возможности есть. Я думаю, что порадуем и малый бизнес по крайней мере теми предложениями по срокам, когда можно будет возвращаться к нормальной жизни, - сообщил во время прямого эфира онлайн глава региона.

Пока что же продолжают действовать все введенные ранее ограничения: режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.