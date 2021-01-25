Цифровые сервисы от «Ростелекома» стали доступны жителям поселка Кромы Орловской области

Для этого провайдер построил более 60 километров волоконно-оптических линий связи.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сегодня жители более 13 тысяч домохозяйств Орловской области пользуются современными цифровыми услугами по технологии GPON. И это не предел. Мы продолжаем строительство сети и планируем обеспечить высокоскоростным интернетом около десяти тысяч домохозяйств в регионе. Наличие качественного интернета особенно большое значение приобретает в небольших населенных пунктах, и именно туда мы идем. Удаленная работа, дистанционное обучение, госуслуги в электронном виде, онлайн-покупки и банковские операции – все это и многое другое уже прочно вошло в нашу онлайн-жизнь, которая немыслима без качественного интернета».

Наталья Лаврова, клиент ПАО «Ростелеком»:

«В прошлом году мы столкнулись с необходимостью доступа в интернет для удаленной работы и дистанционного обучения. Поэтому GPON для нас стал настоящим подарком. Можно работать, учиться, смотреть телевизор одновременно, при этом качество связи не теряется. На новогодних праздниках дети с удовольствием пересмотрели без рекламы мультфильм “Маша и Медведь”, а мы в это время общались с друзьями по скайпу. И никакого «зависания», как это было раньше, когда пользовались мобильным интернетом. Wink вообще нас очень порадовал. Много классных фильмов!».

Wink предлагает к просмотру более 300 телевизионных каналов, а также коллекцию из 60 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и концертов. Пользователи могут управлять телевидением, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать их, чтобы посмотреть позже офлайн. Видеосервис доступен на любом экране – телевизорах со Smart TV или приставкой Wink, планшетах, смартфонах, компьютерах (на видеопортале wink.rt.ru). К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Более подробную информацию об услуге можно получить на сайте или по телефону 8 800 1000 800.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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– крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.