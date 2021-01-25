Коронавирус в Орловской области, новости на 25 января: на лечении находятся 2715 человек

Коронавирус в Орловской области, новости на 25 января Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб огласил обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 января 2021 года.

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За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 170 человек. В настоящее время на лечении в больницах и на домашнем карантине находятся 2715 жителей Орловской области. Всего за все время пандемии заболевание выявили у 25 тысяч 733 человек.

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения минувшим днем 107 человек. В целом же смогли победить болезнь 22 693 орловца.

Инфографика https://yandex.ru

Сообщает федеральный оперштаб и о новых смертельных случаях. Ушло из жизни еще 3 человека, переносивших коронавирусную инфекцию. В регионе зафиксировано 325 смертельных исхода COVID-19.

В регионе набирает темпы вакцинация. Напомним, вакцина двухкомпонентная, то есть прививку придется делать дважды. Записаться можно по единому номеру горячей линии 122 или онлайн в электронной регистратуре Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.