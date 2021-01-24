Коронавирус в Орловской области, новости на 24 января: еще три пациента ушли из жизни

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 января 2021 года.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 173 жителей Орловской области. Количество заболевших за все время наблюдения движется к цифре в 26 тысяч, на сегодняшний день суммарное количество заразившихся - 25 563.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения за прошедший день еще 156 человек. В целом же смогли победить болезнь 22 586 человек.

Сообщает федеральный оперштаб и о новых смертельных случаях. Ушло из жизни еще 3 человека, переносивших коронавирусную инфекцию. В регионе зафиксировано 322 смертельных исхода COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 0,97 (в среднем по России - 0,93 ). Количество случаев заражения на 100 тысяч человек - 3 421,0 (по России - 2490,8), количество смертельных случаев на 100 тысяч населения - 43,1 (а в среднем по России - 46,2).

Мы следим за развитием ситуации.