В Орле завели дело на директора фирмы, построившей "бараки" для сирот

На директора фирмы построившей дома-бараки для сирот завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орловской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантом его стал директор ООО "Гранит", строившей в Троснянском районе жилье для сирот.

Жилище для детей-сирот фирма строила по контракту с районной администрацией (контракты заключались с декабря 2017-го по июль 2018-го). Сумма - 8 миллионов 400 тысяч рублей. "Гранит" построил помещения - назвать их домами сложно - для 8 человек. Однако они оказались непригодными для проживания. Снимки "бараков" попали в сеть и крайне возмутили общественность. Прокуратура организовала проверку. Которая и привела к уголовному разбирательству: как оказалось, помещения не пригодны для круглогодичного проживания, не соответствуют техническим регламентам, строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам.

Значительный ущерб был причинен администрации района.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Гранит», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Эти же дома ранее стали причиной другого уголовного дела, расследование которого находится уже на завершающем этапе.

- На основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время трем должностным лицам администрации Троснянского района предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, - рассказали "КП-Орел" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.