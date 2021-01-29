Коронавирус в Орловской области, новости на 29 января: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

О динамике распространения коронавируса по регионам России и его последствиях рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 января 2021 года.

Заболеваемости в регионе, хоть и незначительно, но все же пошла на убыль. За сутки подтвреждено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Суммарное число заболевших за месяцы пандемии составляет 26 398 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписан по выздоровлению за минувшие сутки еще 161 пациент: именно у такого количества заразившихся повторные тесты на COVID-19 оказались отрицательными. За месяцы наблюдения статус излечившихся получило 23 282 орловца.

Четвертый день к ряду федеральный оперштаб сообщает о 5 смертельных случаях коронавируса за сутки. За 4 дня статистика пополнилась 20 летальными исходами, в общей сложности болезнь унесла жизни 340 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения болезни на сегодняшний день составляет 0,97 (по России в среднем - 0,87). На 100 тысяч человек число заражений по прежнему достаточно высокое - 3532,7 (по России в среднем - 2554,8). Число смертельных случаев на сто тысяч населения выросло до 46,2 (по России в среднем 48,0).

В Орловской области свободными остаются больше 600 коек, предназначенных для больных коронавирусом пациентов. Это 33% от всего коечного фонда. В больницах разных районов региона развернуто 1866 мест для пациентов с COVID-19, по последним данным, озвученным на оперштабе 28 января, занято 1248.

Проживающим в стационарных соцучреждениях сделали прививки от коронавируса. Вакцинированы 368 постояльцев домов инвалидов и ветеранов.