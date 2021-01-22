Коронавирус в Орловской области, новости на 22 января 2021: новые случаи заражения, смерти и выписанные пациенты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Как изменилась за сутки динамика распространения коронавируса и каковы ее последствия рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 января 2021 года.

За сутки в Орловской области число заболевших вновь больше 170: заразилось еще 173 человека. Суммарное число заболевших COVID-19 (за все время наблюдения) - 25 220 человек.

Инфографика яндекс.ру

Отрицательными повторные тест на новую коронавирусную инфекцию оказались у 149 пациентов, они выписаны по выздоровлению. За месяцы пандемии в регионе статус излечившихся получили 22 277 жителей.

Снова сообщает оперативный штаб и о смертельных случаях. Скончались еще 2 человека, заразившихся и переносивших COVID-19. В общей сложности не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни 317 человек.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения коронавируса в регионе остается на уровне 0,98. На сто тысяч человек населения число заражений составляет 3375,1, а смертей на 100 тысяч человек - 42,4

Жители Орловской области продолжают делать прививки от коронавируса. Вакцинацию прошло около двух тысяч человек, она продолжается. В регион поступило больше 12 тысяч доз препарата "Спутник V".

Вместе с ростом статистики заражений растет и количество исследований на COVID-19: в среднем в сутки их проводится около двух тысяч. Всего на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено 423 494 лабораторных исследования.

Свободными остаются 25% коек, предназначенных для коронавирусных больных. Из 1866 специализированных коек занято 1398. С возможностью подключения к системе искусственной вентиляции легких в области создано 192 койки.