Коронавирус в Орловской области, новости на 21 января: количество заболевших превысило 25 тысяч человек

Количество заболевших превысило 25 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Статистику о распространении коронавируса по регионам России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 21 января 2021 года.

Количество заболевших коронавирусом на Орловщине превысило 25 тысяч человек. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 174 орловцев, а суммарно число инфицированных (за все время наблюдения) составляет 25 047.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за минувшие сутки еще 142 пациента. Регион и здесь перешагнул очередной порог: официально статус излечившихся получило больше 22 тысяч орловцев. На сегодняшний день количество вылечившихся - 22 128.

Вновь зафиксированы смертельные случаи: ушло из жизни еще 2 человека с диагнозом COVID-19. За время пандемии в Орловской области скончалось 315 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции за сутки немного снизился и составляет 0,98. Количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек населения - 3351,9, что превышает общероссийские показатели. Число смертельных исходов на 100 тысяч населения - 42,2.