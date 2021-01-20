«Ростелеком» добавил в сетку вещания региональный телеканал «Истоки»

Круглосуточная трансляция одного из крупных местных телеканалов осуществляется на 750 кнопке.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Возможность просмотра новостей о жизни своего родного региона очень важна для абонентов. Одним из часто задаваемых населением вопросов при подключении нашего телевидения является вопрос о том, есть ли у нас местные телеканалы. Мы планомерно реализуем проект, который позволяет в сетке вещания IP-TV транслировать новостные программы региональных телекомпаний. Ранее на 22 кнопке “обосновался” Первый областной телеканал, теперь и “Истоки”».

Светлана Симакова, шеф-редактор телерадиокомпании «Истоки»:

«Для нас было очень важно начать вещание в сети интерактивного телевидения “Ростелекома”, так как компания присутствует во всех районах Орловской области. Соответственно, расширилась география нашей зрительской аудитории. Теперь оперативные новости и собственные передачи доступны не только горожанам, но и жителям районов».

Более 35 тысяч семей в Орловской области смотрят интерактивное ТВ от «Ростелекома», в том числе используя видеоплатформу Wink. Wink – это не только ТВ-каналы в высоком качестве, но и онлайн-кинотеатр, в котором представлено более 60 тысяч фильмов и сериалов. Фильмотека регулярно пополняется отечественными и зарубежными новинками. С умным видеосервисом «Wink» можно управлять просмотром: ставить эфир на паузу, смотреть передачи или фильмы из архива. Удобная навигация по тематическим подборкам позволит быстро и легко найти интересующий ТВ-канал.

Татьяна Одинарцева, клиент ПАО «Ростелеком»:

«В условиях богатого выбора операторов платного телевидения для меня важно получать не только федеральную, но и региональную информацию. Именно поэтому я отдам предпочтение тому, кто транслирует орловские телеканалы».

Более подробно узнать об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 450 01 50.

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