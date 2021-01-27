Коронавирус в Орловской области, новости на 27 января: число заболевших превысило 26 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 января 2021 года.

Орловская области переступила новый моральный порог по заболевшим: на сегодняшний день суммарное количество заразившихся COVID-19 превысило 26 тысяч и составляет 26 070 человек. За сутки заболело 169 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выписан по выздоровлению из стационара или с амбулаторного лечения еще 141 пациент. Всего же статус выздоровевших в регионе получило 22 965 жителей.

В то же время федеральная статистика говорит о еще 5 смертельных случаях COVID-19. За месяцы пандемии на Орловщине скончалось 335 человек, переносивших коронавирусную инфекцию.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 0,98 (по России 0,92). Количество случаев заболевания на сто тысяч человек - 3488,8 (по России 2530,1), количество смертельных исходов на сто тысяч населения - 44,8 (по России в среднем 47,2).

Орловская область получит дополнительные средства на закупку лекарств, для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение 23 января подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Федеральный бюджет направит в регион 16,7 млн рублей. Приобретенные медикаменты бесплатно выделят тем, кто проходит лечение дома.