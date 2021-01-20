Коронавирус в Орловской области, новости на 20 января 2021: за сутки заболело 177 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Какова динамика распространения коронавирусной инфекции по регионам России на сегодняшний день рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 января 2021 года.

За сутки число заражений который день превышает полторы сотни: заболело еще 177 человек. Регион приближается к отметке в 25 тысяч заразившихся коронавирусом, на сегодняшний день таких 24 873 (за весь период мониторинга).

Инфографика яндекс.ру

Статус излечившихся за последний день получили 137 пациентов: это орловцы, у которых повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным. За все время же выписано по выздоровлению 21 986 человек.

Снова есть и смертельные случаи. Ушло из жизни еще 2 человека, перебаливавших коронавирусной инфекцией. Всего скончалось 313 орловцев, с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции по последним данным в регионе составляет 0,99, в среднем по России - 0,97. Количество заражений на 100 тысяч человек - 3328,6, это выше, чем в среднем по стране (2437,5). А число смертей на сто тысяч населения - 41,9, в среднем по России - 44,7.

Больше чем у 10 тысяч жителей Орловской области обнаружены антитела к коронавирусу. Это 21,7% от общего числа проведенных исследований. В целом в регионе проведено серологических исследований на антитела к новому ковиду около 48 тысяч. У 10 368 испытуемых, по данным на 18 января, они выработались. Исследования как на антитела, так и на коронавирус, продолжаются.

Продолжается и вакцинация. к февралю прививочные пункты, в которых можно будет вакцинироваться от коронавируса, должны появиться во всех районах. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин. Сейчас прививку можно сделать в 16 пунктах. По планам, новые места для вакцинации будут оборудованы всем необходимым, чтобы можно было сделать укол и хранить вакцину.