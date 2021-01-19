ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Орле сегодня утром, 19 января. Пассажирский \\"ПАЗик\\" и грузовой автомобиль \\"МАЗ\\" столкнулись в Северном районе.Пока что известна предварительная информация об аварии. В службу спасения очевидцы сообщили о происшествии около половины девятого. Автобус под номером 34 ехал по своему маршруту. На Раздольной улице, в районе гипермаркета \\"МЕТРО\\", на встречную полосу по которой шел автобус выехал грузовик \\"МАЗ\\". Удар пришелся на левый бок \\"ПАЗика\\", при столкновении грузовой автомобиль и маршрутка снесли дорожное ограждение.- По предварительной информации водитель, управляя грузовым транспортным средством \\"МАЗ\\", двигался со стороны улицы Михалицына по улице Раздольная. В районе дома №31 по Раздольной водитель грузового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с маршрутным такси, - сообщили корреспонденту \\"КП-Орел\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Сейчас на месте ДТП работают спасатели и полицейские. Вторым предстоит установить все детали аварии. Не обошлось без пострадавших. Судя по фото с места ДТП, удар оказался довольно сильным, каркас автобуса деформирован. Как стало известно позже, водитель автобуса скончался при транспортировке в медицинское учреждение.Прокуратура организовала проверку. Вероятно, она обернется уголовным делом.Информация обновляется.