Федеральный оперативный штаб обновил статистику о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 января 2021 года.Число заболевших растет с каждым днем. За сутки COVID-19 диагностировали еще у 175 жителей Орловской области. Получается, что за все время наблюдения в регионе коронавирусной инфекцией заразилось 24 520 жителей.Выписано по выздоровлению за сутки 139 пациентов. Орловцы, получившие официальный статус излечившихся, покинули больницы или сняты с домашнего наблюдения. Суммарно же в области 21 714 выздоровевших.Есть и новые случаи, когда коронавирус отнял у пациентов жизнь. За сутки зафиксировано еще 3 летальных исхода. Всего в Орловской области за время пандемии умерло 309 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.Коэффициент распространения инфекции в области на сегодняшний день составляет 0,99. На сто тысяч жителей число заражений - 3281,4, это больше, чем в среднем по стране (2403,6 в среднем по России). Число смертельных случаев на 100 тысяч населения - 41,4 (в среднем по России - 44).В регионе продолжают действовать связанные с распространением коронавируса ограничения. Так, из-за инфекции в этом году в областном центре не удастся окунуться в прорубь на праздник Крещения: ее просто не оборудуют.