Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 17 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у еще 180 человек. На лечении сейчас находятся 2463 орловца. При этом за весь период пандемии заразились уже 24 345 жителей региона.Победить коронавирус смогли 21575 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 177 орловцев.Вновь зарегистрированы новые случаи смерти пациентов от коронавируса. Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Пандемия унесла жизни уже 307 человек.Жителей региона предупреждают о необходимости жесткого соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в транспорте, магазинах, банках, заведениях общепита и всех других местах с массовым скоплением людей. За нарушение грозит штраф.В регионе продолжается вакцинация. Прививочные пункты работают в 4 поликлиниках Орла и в 10 районных больницах. На грядущей неделе планируют открыть дополнительные пункты.Записаться на прививку можно через «Электронную регистратуру Орловской области» или по телефону 122. Главное, чтобы к вакцинированию не было противопоказаний.ПОДРОБНЕЕ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА:Главное о прививках от коронавируса: кому сделают, противопоказания, побочные реакции (подробнее)Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса у взрослых: кому нельзя делать прививку (подробнее).