Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 16 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у еще 180 человек. В настоящее время на лечении находятся 2462 орловца. Количество заболевших за весь период пандемии уже превысило 24 тысячи жителей региона и составляет 24165.Победить коронавирус смогли 21 398 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 180 орловцев. Таким образом, за сутки количество выздоровевших было равно количеству заболевших.Продолжают фиксироваться случаи смерти пациентов с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще два летальных исхода. Пандемия унесла жизнь уже 305 человек.Мы следим за развитием событий.