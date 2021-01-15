Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 15 января 2021.Заболевание выявили у еще 179 человек. На лечении сейчас находятся 2464 орловца. При этом за весь период пандемии заразились уже 23 985 жителей региона. Орловская область приблизилась к новой психологической отметке в 24 тысячи инфицированных.Победить коронавирус смогли 21218 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписался 181 орловец.Продолжают фиксироваться случаи смерти пациентов с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще два летальных исхода. Пандемия унесла жизнь уже 303 человек.Несмотря на то, что орловцев регулярно предупреждают о санитарно-эпидемиологических правилах, не все спешат их соблюдать. Зачастую расплачивается за это приходится не только здоровьем, но и рублем. По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, вынесено 127 постановлений о штрафах на общую сумму почти 3,2 млн рублей.Тем, кто подходит амбулаторное лечение от коронавируса положены бесплатные лекарства. В настоящее время их получили более 11 тысяч человек. Медикаменты доставляют сотрудники больниц во время плановых осмотров пациентов или волонтеры.В Орловской области набирает темпы вакцинация. По данным на 14 января, прививку «Спутником V» сделали уже 1037 человек, из них 454 – завершили вакцинацию, то есть им введена вторая часть дозы (ее делают на 21 день после первой).В настоящее время в регионе действуют 7 прививочных пунктов, однако на следующей неделе их будет работать уже 14. Они будут организованы не только не только в Орле, Ливнах и Мценске, но и в районных больницах.С 18 января студенты орловских училищ, техникумов и колледжей вернутся к традиционному формату обучения. Напомним, из-за коронавируса на «дистанционке» они с 23 ноября прошлого года.Мы следим за развитием событий.