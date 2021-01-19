Как за сутки изменилась ситуация с распространением коронавируса по регионам России рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 января 2021 года.В Орловской области COVID-19 диагностирован еще у 176 жителей. Если считать за все время наблюдения, то заразились коронавирусной инфекцией 24 696 человек.Выписано по выздоровлению за сутки 135 орловцев. Всего же статут излечившихся от коронавируса получили за время пандемии 21 849 орловцев.Который день подряд обновление статистики не обходится без смертельных случаев. Еще 2 жителя Орловской области с подтврежденным диагнозом коронавирусная инфекция не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни. За месяцы пандемии умерло 311 заболевших COVID-19 орловцев.Решением регионального оперативного штаба на Орловщине продлен режим повышенной готовности. А значит, что и все связанные с ним ограничения продолжают действовать. До 28 февраля в общественных местах граждане обязаны носить средства защиты дыхания, массовые мероприятия остаются под запретом, общепит закрывает двери в 23.00. А за период новогодних праздников увеличилось число молодых людей, заболевших коронавирусом. Это значит, что молодежь, да и орловцы других возрастных категорий, пренебрегают правилами санитарно-эпидемиологической безопасности.Продолжаются рейды, призванные выявить нарушителей ограничений. Контроль ведется за водителям и пассажирами общественного транспорта. Перевозчики уже нарвались на крупные штрафы: общая их сумма составила почти полмиллиона рублей.