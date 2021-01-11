Федеральный оперативный штаб опубликовал свежие данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 11 января 2021.На новогодних каникулах продолжали фиксироваться новые случаи заражения. Ежедневно – почти две сотни человек. В итоге за все праздничные дни положительным тест на коронавирус оказался у 1906 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 174 орловцев. Таким образов, за весь период пандемии заболели уже 23 тысячи 275 человек.Всего за все время наблюдений победили коронавирус 20576 человека, из них 1190 жителей региона справились с заболеванием во время праздников. Накануне из больниц и с амбулаторного лечения выписались еще 104 человека.В настоящее время продолжают лечение 2407 человек.Продолжает пополняться и статистика смертности. Сегодня федеральный оперштаб сообщил еще о двух летальных исходах пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, от коронавируса скончались уже 292 человека.В Орловской области продолжается вакцинация. Стать в очередь за вакциной можно через онлайн-регистратуру. Необходимо выбрать медицинское учреждение, удобные дату и время. Единственное, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.Мы следим за развитием событий.