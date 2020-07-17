Простые истины

Свое понимание ответственности Олег Владимирович объясняет просто: это не страх быть призванным к ответу за поступки, совершенные не вовремя или не так, это не боязнь понести наказание за ошибки. Это в первую очередь нечто важное, идущее от сердца, это состояние души, которое в народе называют еще проще – порядочностью.

- Такой ответственной порядочностью, безусловно, должны обладать люди, которые находятся у власти, - развивает он свою мысль. – Но не менее важна она и для каждого без исключения горожанина. Ведь когда мы с вами выбираем того или иного человека, голосуем за какие бы то ни было изменения, мы не просто «ставим галочку». Мы сами, своими руками, свободой своей воли закладываем фундамент, на котором будут жить и строить свое будущее наши дети, внуки и правнуки.

Казалось бы, истины эти достаточно просты и известны всем без исключения, однако практика показывает, что их мало знать, им нужно соответствовать.

Олег Карпиков, - политик, бизнесмен, меценат, - в свои 57 лет говорит, что подводить какие-либо итоги в любой интересной ему сфере деятельности еще, разумеется, рано, а вот сделать выводы и оценить себя – самое время.

- Мне запали в душу слова одного английского политика, - рассказывает Олег Владимирович. – Став мэром, он сказал, что сделал это не для удовлетворения собственных амбиций и не из тщеславия, а лишь затем, чтобы оставить о себе добрую память, чтобы горожане запомнили его как человека, которые честно и много работал во имя их блага.

https://www.youtube.com/watch?v=5Tr7fa1Ldqw#action=share

Карпиков - достаточно известный в нашем городе человек, тот, кто хотя бы краем глаза следит за событиями, происходящими на городской политической арене, понимает: он знает, о чем говорит. Являясь депутатом, Олег Владимирович, добровольно отказался от получения положенных ему по должности денежных премий и надбавок. На провокационный, в общем-то, вопрос «А вы на любом посту так смогли бы?» он отвечает уверенно:

- Безусловно. Я достаточно успешный в плане бизнеса человек, чтобы не ставить деньги и привилегии во главу угла. Положа руку на сердце, пользоваться какими-то «бонусами» мне просто неловко. Когда я знаю, что многим людям например, приходится приложить титанические усилия, чтобы оплатить коммунальные услуги . Тем не менее, у меня за плечами огромный багаж знаний и колоссальный опыт работы. И конечно хотелось бы оставить о себе хорошую память. Думаю, этого хотелось бы каждому.

Хорошо об Олеге Карпикове люди отзываются уже сейчас – кому-то он помог деньгами, кто-то увидел в нем политического и общественного деятеля, который лоббирует правильные, и ценные в любое время и при любой власти истины. Некоторые обращаются к нему как в последнюю инстанцию – просто за советом, не зная, как правильно будет поступить.

- Недавно ко мне обратились сотрудники одного из орловских учреждений, - рассказывает Карпиков. – Люди считают, что во время пандемии их обидели, не заплатили в полной мере зарплату, хотя условия труда были усложнены многократно. Само по себе это ужасно. Я имею в виду, сам факт того, что люди чувствуют себя ущемленными в своих правах. Да, приходится признать, что к пандемии все мы оказались не готовы, во многом были не готовы структуры и ведомства, отвечающие за благополучие и безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. Рассуждать об этом можно долго, положения вещей это не меняет, есть то, что есть.

Что делать в подобной ситуации? Олег Владимирович дает рекомендации не как политик и депутат, а в первую очередь как житель Орла и предприниматель, не понаслышке знающий, каково это – обеспечивать работой несколько сотен человек и нести ответственность за то, чтобы заработную плату они получали вовремя:

- Нужно обращаться во все возможные инстанции. Если вы не находите понимания и ответов у непосредственных руководителей, составьте коллективное письмо на имя вышестоящих органов. Не помогли и там? Пишите губернатору, в Роспотребнадзор, прокуратуру, наконец. Если каждый человек поймет, что не может и не должен становиться жертвой произвола, даже теоретически, я уверен, многие начнут жить лучше.

Свою заслуженную по праву известность в Орле Олег Карпиков, впрочем, приобрел не только добрыми по общечеловеческим меркам делами или успехами в бизнесе. В качестве политического деятеля именно он выходил с инициативами сделать депутатские голосования открытыми, найти виновного в том, что мост «Дружбы» не был отремонтирован в срок, пытался отстоять муниципальную собственность и предотвратить повышение тарифов ЖКХ.

Почему ни одно из этих предложений реализовано не было – вопрос отдельный, и задавать его, разумеется, нужно не Карпикову. Однако Олег Владимирович уверяет, что сам он проделанной за последние годы работой не удовлетворен.

- Нашему городу и его жителям очень много всего нужно, - поясняет он. – Орел должен быть безопасным и комфортным, деятельность структур власти должна быть прозрачной, а работа во имя всего этого – честной. Да, зачастую, к моему великому сожалению, в дело вмешивается как раз человеческий фактор. Если инициатива никому не нужна, она будет наказуема. На большинство людей можно надавить, испугать общественным порицанием, заставить думать, а не повлекут ли его действия во благо города за собой те или иные неудобства для отдельной группы населения? Так неправильно, но это данность, которую мы можем изменить только сообща. Да, я не удовлетворен тем, что получилось на выходе, но я могу ответить лично за себя: все что делал, я делал по совести, каждое свое слово «за» или «против» я готов объяснить и принять ответственность, если был не прав.

Ради перемен, которые пошли бы на пользу Орлу, а значит, в первую очередь, горожанам, Олег Карпиков предлагает вспомнить еще одну очень простую истину: политиков, в руки которых мы отдаем судьбу своего города, депутатов всех уровней мы выбираем сами.

Было бы абсурдно полагать, что хотя бы один житель города, находясь в здравом уме и твердой памяти, имея просто человеческую, не обязательно даже политическую или гражданскую волю, из всего списка кандидатов на тот или иной пост отдаст предпочтение человеку, которого считает недобросовестным или нечистым на руку.

- Мы все работаем в меру своих сил, исходя из своего жизненного опыта и мировоззренческих взглядов, - объясняет Олег Владимирович. – Каждый политик это, прежде всего человек, и любое решение, принятое им, является отражением его внутреннего мироощущения, его представлений о правильном и неправильном, плохом и хорошем. Именно поэтому я считаю, что люди во власти должны меняться. Нужно уходить из определенных структур хотя бы на время, чтобы дать возможность другим привнести свежие идеи и взгляды, да и самому, быть может, на многое посмотреть со стороны, переосмыслить, подойти по-новому.

О своих дальнейших политических планах Олег Карпиков пока что говорит с осторожностью, поясняет, что должен как следует все обдумать и взвесить, ведь делать что-то в полсилы или без конкретного результата не привык.

- Я долго думал, что пожелать людям, к которым у меня есть возможность обратиться со страниц газеты, и понял, что обязан сейчас сказать одно, - говорит он. – Люди, орловцы! Даже в самых непростых, а для кого-то и откровенно ужасных условиях, проснитесь как граждане, разбудите в себе общественную волю, нормальное человеческое желание жить достойно! Как только оно для каждого из нас станет естественным и осознанным, мы вместе сможем добиться многого.

Юлия Маргуновская