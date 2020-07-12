2020-07-16T12:54:55+03:00
Общество

В Орловской области ремонт крыши обернулся потопом в трехэтажке

Вода затопила дом до самого подвала, а жители деревни Ловчиково не знают, дождутся ли они компенсации ущерба или нет
Наталья Меркулова
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В Орловской области ремонт крыши обернулся потопом в трехэтажкеВ Орловской области ремонт крыши обернулся потопом в трехэтажке
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13 июля Орловскую область накрыли сильнейшие ливни. Синоптики предупреждали о непогоде заранее, но далеко не все вняли предостережениям. В деревне Ловчиково Глазуновского района накануне бури начали капитально делать крышу.

В итоге трехэтажку на Почтовой улице затопило до самого подвала. Целые сутки жильцам пришлось спасать свои вещи от потоков дождевой воды. На верхних этажах она стояла едва ли не по колено, но подрядчик не спешил решать проблему. Суета началась после репортажа телекомпании «ГТРК-Орел», куда обратились взволнованные люди.

Подрядчик уверил, что за его 20-летний стаж такое происходит впервые, поясняя: редко, когда прогнозы погоды сбываются. Теперь строительная бригада выводит крышу под пленку, предстоит перекрыть 700 квадратных метров кровли.

Как будет решаться вопрос с компенсацией ущерба, пока точно неизвестно. Управляющая компания дома обещала жильцам помочь, а пока люди пытаются самостоятельно просушить свои квартиры как только возможно. По всей вероятности, многим придется возмещать ущерб через суд.

- Сроки ремонта несколько раз передвигались. Сначала было назначено на 15 июня. Вечером 13 июля крышу полностью раскрыли, несмотря на то, тучи уже сгустились. В 2 часа ночи дождь начался, а днем 14 числа мы уже не успевали ведра подставлять. Пока жители не позвонили на телевидение, ни одного человека из строительной организации не появилось. Только к вечеру 14-го начали кое-как накрывать, - говорит Галина, жительница одной из пострадавших квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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