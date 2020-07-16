2020-07-16T11:16:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 16 июля: 70% пациентов выздоровело

Мы собрали последние новости о коонавирусе в Орловской области на 16 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 16 июляМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 16 июляФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 16 июля выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей, по данным оперативного штаба. Таким образом общее число зараженных составило 5 тысяч 198 человек.

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Ровно столько же человек - 45 - выписано по выздоровлению за минувшие сутки. Число победивших болезнь в регионе достигло 3 тысяч 759 человек, что составляет 70% от общего количества подхвативших COVID-19 во время пандемии. Новых летальных исходов не прибавилось: за все время скончалось 75 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

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В России в целом за сутки выявлено еще 6 тысяч 428 случаев заболевания, всего заразилось 752 тысяч 797 человек. Выздоровело за минувший день в РФ еще 8 тысяч 443 человека, всего выписано по выздоровлению за весь период мониторинга 531 тысяча 692 человека. Умерло 11 тысяч 937 человек, накануне эта цифра пополнилась еще 167 летальными исходами.

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Напомним, что режим повышенной готовности и антикоронавирусные меры в Орловской области продлены до 31 июля. Также оперативный штаб принял решение ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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