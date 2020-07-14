За две недели более 1000 орловчан стали самозанятыми

Очень легко стать самозанятым: скачать приложение «Мой налог» и пройти регистрацию. Простым задуман и сам налоговый режим: фиксированных страховых взносов нет, отчетность сдавать не нужно, онлайн-кассы не применяются, а сумма налога к уплате рассчитывается автоматически. Предприниматели и физические лица, которые применяют этот налоговый режим, могут платить налог на доходы по следующим ставкам: ставка 4% - при поступлениях от физических лиц, ставка 6% - при расчётах с организациями.

Введение нового специального режима является одной из мер поддержки малого бизнеса в части снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, а также даст возможность самозанятому населению легализовать свой бизнес. Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от своей деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.Центр оказания услуг «Мой Бизнес» напоминает, что на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Кроме того, в 2020 году самозанятым предоставляется дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно использовать до конца года.

По всем вопросам о новом налогом режиме и мерах поддержки самозанятых можно проконсультироваться в центре «Мой Бизнес»: смотрите специальный раздел сайта или звоните на «горячую линию» (4862) 44-30-20.

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