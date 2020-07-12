Коронавирус в Орле, последние новости на 12 июля 2020: число заболевших достигло 5020

Коронавирус в Орле, последние новости на 12 июля 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 12 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил 46 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе перешло психологический рубеж в пять тысяч человек и достигло 5020.

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 12 июля 2020

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 3 тысячи 596 человек. За минувшие сутки выписались из больниц десять орловцев. Новых случаев летальных исходов от коронавируса нет, общее число смертей за весь период пандемии составило 75.

Самое большое число инфицированных COVID-19 проживает в Орле, во Мценском районе, Орловском районе, Болховском районе, Ливнах вместе с районом, в Урицком районе.

Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 12 июля 2020

Напоминаем, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений пока до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно. Будут ли продлевать ограничительные меры станет известно на грядущей неделе. В понедельник, 13 июля, глава региона вновь проведет вечерний прямой эфир.

При этом в регионе уже открылись гостиницы, торговые центры, ряд учреждений культуры, кафе и другой общепит. С завтрашнего дня, 13 июля, разрешается проведение спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов ГТО, но без участия зрителей и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.