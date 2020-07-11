2020-07-11T11:20:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 11 июля: общее число заболевших приблизилось к пяти тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 июля 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле, новости на 11 июля 2020Коронавирус в Орле, новости на 11 июля 2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Федеральный оперативный штаб сегодня, 11 июля, сообщил еще о 44 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Таким образом общее число заболевших составило 4 тысячи 974 человек за весь период распространения инфекции по области.

Пациентов, выписанных за сутки по выздоровлению, чуть меньше чем новых инфицированных: накануне к обычной жизни вернулись еще 40 человек. Всего выздоровело уже 3586 орловцев.

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 11 июля 2020

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 11 июля 2020

Летальных случаев, по данным оперативного штаба, не прибавилось за минувшие сутки. По-прежнему количество умерших пациентов в Орловской области, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 - 75 человек.

Среди лидеров по общему числу инфицированных первое место занимает Орел, на втором Мценск и район, на третьем Орловский район. В пятерку самого большого числа заболевших коронавирусом за весь период пандемии входят Ливны и район, а также Болховском, Дмитровский и Урицкий районы.

Число выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 11 июля 2020

Число выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 11 июля 2020

Регион постепенно продолжает снимать ограничения, введенные на период пандемии. Накануне возобновили привычную работу кафе и другие заведения общепита, а с 20 июля возобновит работу дневной стационар в больницах.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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